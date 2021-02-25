وزير الدفاع الأمريكي يدعو أفراد الجيش لتلقي لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أفراد الجيش على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد أن تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن ما يقرب من ثلث أفراد الخدمة يرفض تلقي اللقاح.

وقال أوستن في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية: "إذا كنتم تعتقدون ، كما أعتقد أنا، أنه (تلقي التطعيم) هو الشيء الصحيح بالنسبة لكم ... آمل أن تفكرون في قبوله عندما يُعرض عليكم".

وحث أوستن أي شخص قلق بشأن سلامة اللقاح على زيارة مواقع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وموقع وزارة الدفاع للاطلاع على مزيد من المعلومات.

ولا يمكن للجيش أن يطلب من القوات الحصول على لقاح كورونا، لأنه لديه إذن استخدام طارئ فقط من إدارة الغذاء والدواء في هذه المرحلة. واختار ما يقرب من ثلث أعضاء الخدمة المؤهلين لتلقي اللقاح عدم تلقيه، حسب (سي إن إن).