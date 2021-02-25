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الجزائر تتسلم 200 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا منحة من الصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
تسلمت الجزائر مساء أمس الأربعاء 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لفيروس منحة من الصين.

وجرى تسلم هذه المنحة بمطار بوفاريك العسكري بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية بحضور عمار بلحيمر وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، ولي ليان هيه سفير الصين في الجزائر.

وكانت الجزائر تسلمت في وقت سابق شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5"، وأخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا".

وسجلت الجزائر حتى يوم الأربعاء، 112 ألفا و461 إصابة بفيروس كورونا و2970 وفاة، وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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