بايدن يقول إنه اطلع على تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل جمال خاشقجي

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، إنه قرأ تقريرا للمخابرات الأمريكية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي من المتوقع نشره الخميس.



وأضاف بايدن للصحافيين في البيت الأبيض أنه يتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان قريبا.



وربما يشير التقرير إلى ضلوع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال البيت الأبيض إنه يُجرى حاليا تحديد موعد لاتصال هاتفي بين الرئيس بايدن والملك سلمان وإن المكالمة ستُجرى قريبا.



ويصر بايدن على التحدث مع العاهل السعودي فقط فيما يعتبر متناقضا مع العلاقة الودية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والبيت الأبيض في عهد ترامب.



ويعتبر ولي العهد لدى كثيرين الحاكم الفعلي للمملكة.



لكن صورته العامة اهتزت بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 على يد شخصيات أمنية اعتبرت مقربة من ولي العهد.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين لدى سؤالها عن موعد اتصال بايدن بالعاهل السعودي “نتوقع أن يحدث ذلك قريبا”.



وأضافت أنه يتم في الوقت الحالي الإعداد لنشر تقرير أمريكي عن مقتل خاشقجي في اسطنبول بعد نزع صفة السرية عنه مضيفة أنه سيصدر قريبا.



ومن شأن التقرير أن يعقد العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها السعودية. وقالت مصادر بعد أسابيع من عملية القتل إن المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) تعتقد أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.



وليس من الواضح إن كان بايدن سيعارض وجود ولي العهد في الغرفة خلال مكالمته مع الملك سلمان.



وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد كشف أن بايدن سيتصل هاتفيا قبل نشر التقرير الاستخباراتي المتعلق بجريمة خاشقجي.



ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن المكالمة لو حدثت كما هو مقرر لها، ستكون أول محادثة بين بايدن والملك السعودي منذ دخول الرئيس الأمريكي البيت الأبيض الشهر الماضي.



وفي الوقت الذي سيناقش الطرفان عدة أمور، إلا أن المحادثة سيخيّم عليها الإعلان القريب عن التقرير القنبلة الذي يتوقع أن يشير لتورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي.



المصدر: رويترز