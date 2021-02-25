"سلامتك يا درع الوطن".. تويتر يحتفي بسلامة ولي العهد السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر هاشتاج الأمير (#محمد_بن_سلمان)، قائمة الأكثر تداولا في السعودية ودول عربية بعد إجراء ولي العهد السعودي عملية جراحية.

وسادت فرحة عارمة على موقع "تويتر" عقب نجاح العملية الجراحية لولي العهد، فيما تداول مغردون سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو لـ"بن سلمان" لحظة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الأمير محمد بن سلمان خضع الأربعاء، للعملية الجراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي غادر المستشفى عقب إجراء العملية الجراحية بنجاح. بينما فاضت مواقع التواصل بالمشاعر تجاه ولي العهد السعودي، والتمنيات بتمام الشفاء.

ودشن عدد من المغردين أكثر من هاشتاج بينهم #سلامتك_يا_ابوسلمان ، و#محمد_بن_سلمان، سرعان ما تصدرت موقع تويتر في السعودية وعدد من الدول العربية.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير عبر حسابه على تويتر، قائلا :"اسأل الله أن يديم الصحة والعافية على سيدي سمو ولي العهد #محمد_بن_سلمان".

وفي تغريدته، علق سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، قائلا: "الحمد لله الذي أكرمنا بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو ولي العهد الأمين".

وأردف: "نسأل الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجعله ذخراً لبلادنا السعودية".

وغرد الدكتور أحمد العيسى المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب: "حمداً لله على سلامتكم سمو سيدي ولي العهد.. طهور إن شاء الله ولا أراكم الله مكروه".





وابتهل الداعية السعودي الشيخ عائض القرني إلى الله بالدعاء لـ"بن سلمان". وقال عبر حسابه على تويتر :"اسأل الله تعالى أن يحفظه من كل مكروه، ويديم عليه الصحة، ويجمع له بين الأجر والعافية".



واختار القرني، أبيات من الشعر للشاعر "المتنبي" لتهنئة ولي العهد على تعافيه، قائلا: "المجد عوفي إذ عوفيت والكرمُ .. وزال عنك إلى أعدائك الألم.. وما أخصك في برء بتهنئةٍ .. إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".

وغرد الفنان السعودي فايز المالكي، داعيا لولي العهد السعودي: "#محمد_بن_سلمان .. أسال الله أن يحفظك ويديمك، ويعزك ولا يعز عليك يا فخرنا".





وأضاف المغرد السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك : "خرج الأمير محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية منظار ، اسأل الله تعالى أن يحفظه ويمتعه بالصحة والسلامة، ولابأس طهور إن شاء الله".

أما فهد بن ناصر الحريشي رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، فقال في رسالته لولي العهد: "حفظك الله ورعاك وأمدك بالصحة والعافية، وأدامك لشعبك قائدا وملهما".

وفي دعائه لـ"بن سلمان"، قال عبد الرحمن محسن النمري الكاتب الصحفي السعودي : "أسبغ الله عليك لباس الصحّة والعافية، وطهور إن شاء الله".

ومن البحرين، قال المغرد صالح احمد الفريح عبر تويتر: "من مملكة البحرين إلى إخواننا في مملكة الحزم والعزم السعودية؛ الحمد لله على سلامة إشراقة المستقبل الأمير محمد بن سلمان".

وعبر المغرد عبدالرحمن الناصري عن تقديره لـ"بن سلمان" قائلا :"سلامتك يادرع الوطن.. الله يديم عليك الصحه والعافيه يابو سلمان ويحفظك لشعبك".