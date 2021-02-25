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شيشاوة.. فتح بحث حول ادعاء شخص تلقيه جرعتين من لقاح كورونا في نفس الحين

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة، اليوم الأربعاء، عن فتح بحث حول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لشخص بشأن تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين.

وذكر بلاغ لعمالة الإقليم، أنه “على إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها عن تلقيه لجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في نفس الحين، بأحد مراكز التلقيح المتواجدة بإقليم شيشاوة، فقد تم فتح بحث للتأكد من حقيقة الأمر”.

وأوضح البلاغ، أن التحقيق، سيكشف عن “الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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