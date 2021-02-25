“طاكسي أحمر” وسط العاصمة الفرنسية باريس.. ما القصة !؟- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - هل تتخيلون سيارة أجرة صغيرة حمراء اللون، تابعة للدارالبيضاء، تتجول في شوارع باريس بلونها الأحمر؟ نعم، حصل هذا، لكن في فيديو كليب لفنان مغربي مقيم في باريس.

أصدر مغني يطلق على نفسه لقب “BIMMERS FIGHTERS”، فيديو كليب بعنوان “04 diwani”، بطلته “طاكسي حمر” يسير في باريس أمام قوس النصر، وبرج إيفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، صور “الطاكسي الصغير” لمدينة الدارالبيضاء وسط العاصمة الفرنسية مع تعليقات طريفة، تبين أن الغالبية لا يعرف أنها صورة متعلقة بفيديو كليب.

وحملت سيارة الأجرة المذكورة شعار المملكة على واجهتها الأمامية، تعبيرا من صاحب الكليب عن ارتباطه بالمغرب، على الرغم من استقراره في فرنسا.