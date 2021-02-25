المغرب الفاسي “يقدم” مدربه الجديد غاموندي بعبارة: “عقل مدبر جديد لكتيبة الماص”

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق المغرب الفاسي، رسميا، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني غاموندي من خلال صفحته الرسمية علی موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك، مساء اليوم الأربعاء.

وكان “اليوم24″، قد أعلن في وقت سابق، بأن إدارة المغرب الفاسي تعاقدت مع غاموندي خلفا للمقال جريندو، على أن يتم تقديمه في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يدخل لأرض الوطن.

وربط الموقع اتصاله بجريندو، الذي أكد أنه لا يعرف السبب الرئيسي وراء إقالته من تدريب المغرب الفاسي، مشيرا إلى أن أصحاب القرار هم الوحيدين الذين يعرفون سبب ذلك.

وأوضح جريندو، في تصريح خص به “اليوم 24″، أن إقالته غير موضوعية بالمرة، ولا يعرف ما الدافع الذي دفع أصحاب القرار لاتخاد مثل هذه القرارات.