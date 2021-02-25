أعواد الكبريت ورقائق البطاطاس و”الميكرويف”.. قصص اختراعات بالصدفة!- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أعواد الكبريت، ورقائق البطاطاس المقرمشة، وفرن الميكرويف، جميعها أشياء ولدت صدفة، وبشكل غير متوقع.

يقدر الخبراء أن نسبة بين 30 و50 في المائة من الاكتشافات تحصل عن طريق الصدفة، وهنا نستعرض لكم قصص اختراعات لم تكن مقصودة تماما.

أعواد الكبريت، اكتشفها العالم البريطاني، جون ووكر، في العام 1826، عندما كان يمزج مواد كيميائية، أما فرن الميكروويف، فاخترعه المهندس، بيري سبنسر، صدفة، خلال عمله على الأنابيب المغناطيسية الحربية.

وقصة رقائق البطاطس المقرمشة طريفة، إذ بدأت عندما حاول طباخ إغاظة زبون انتقد حجم البطاطس التي يقدمها.