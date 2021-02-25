الغنوشي: علينا إحياء المغرب العربي ولو بالانطلاق من مثلث الجزائر وتونس وليبيا

جدة - عبدالحي حسين - دعا راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الإسلامية، بلاده والجزائر وليبيا إلى فتح الحدود وتبني عملة واحدة ومستقبل واحد، لشعوب البلدان الثلاثة، في استبعاد منه للمغرب وموريتانيا.

وقال الغنوشي في حوار مع “ديوان إف إم” التونسية، علينا أن “نحيي مشروع المغرب العربي ولو بالانطلاق من هذا المثلث، كما انطلق الاتحاد الأوروبي من العلاقة بين ألمانيا وفرنسا”.

وأضاف الغنوشي “هذا منطلقا لإنعاش حلم المغرب العربي ونحن من دون هذا الإطار لا نقدر على حل مشكلات تونس”.

وزاد رئيس البرلمان التونسي موضحا أن علاقته بالقيادة الجزائرية والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “جيدة”، ومضى مخاطبا تبون: “عليه أن يراهن كما يراهن قيس سعيد والقيادة الليبية على حدود مفتوحة وعملة واحدة ومستقبل واحد”.

وأكد المتحدث ذاته “علاقتنا مع الجزائر وليبيا ينبغي أن نوليها الاهتمام الأكبر وينبغي أن ننظر إلى هذا المثلث على أنه مثلث النمو والمستقبل لتونس”.

واعتبر الغنوشي أن 50 بالمائة من مشكلات تونس “يمكن حلحلتها في ليبيا، ويكفي فقط أن نذكر بأن نصف مليون تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا، وإذا تم شفط هذا العدد من حجم البطالة سنتخلص من معضلة البطالة”.