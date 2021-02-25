طنجة.. مداهمة فيلا واعتقال خليجيين بسبب إعداد وكر للدعارة والتغرير بقاصر

جدة - عبدالحي حسين - داهمت عناصر أمنية، زوال اليوم الأربعاء، فيلا بحي المنظر الجميل في طنحة، بسبب إعداد وكر الدعارة من طرف خليجيين.

وحسب مصدر مطلع، فإن عملية المداهمة تمت بناء على معلومات دقيقة، حيث تم توقيف خليجيين رفقة فتاتين إحداهما قاصر.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم وضع مسير الفيلا رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك من أجل التحريض على الفساد وإعداد وكر للدعارة والتغرير بقاصر وخرق حالة طوارى الصحية.

فيما أحيلت القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث، كما تم وضع القاصر رهن الملاحظة القضائية.