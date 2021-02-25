شكرا لقرائتكم خبر عن سجن ضابط 4 سنوات ونصف.. حكم تاريخي ألماني ضد جرائم الأسد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أول حكم من نوعه ضد النظام السوري حكم القضاء الألماني بالسجن 4 سنوات ونصف على الضابط في جيش النظام إياد الغريب (44 عاما) بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في اعتقال وحبس نحو 30 متظاهرا في دوما بالغوطة الشرقية، في معتقل سري يسمى «الفرع 251» أو «الخطيب» في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2011. ووصف مراقبون الحكم الذي صدر أمس (الأربعاء) بأنه تاريخي ضد عسكري سابق في الاستخبارات التابعة لنظام الأسد.

ويلاحق المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاماً) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل.

وكان الغريب مسؤولا في أدنى مستويات الاستخبارات قبل أن ينشق في 2012 ويهرب في فبراير 2013، إلى أن وصل في أبريل 2018 إلى ألمانيا بعد رحلة طويلة في تركيا واليونان، ولم يخف ماضيه يوما. فقد كان المتهم تحت إمرة ابن خال بشار والمقرب منه حافظ مخلوف المعروف ببطشه، وبعد وصوله إلى ألمانيا أدلى أكثر من 10 سوريين بإفاداتهم حول الانتهاكات المروعة التي تعرضوا لها في سجن الخطيب. وجرت مقابلة بعض الشهود من دون كشف هوياتهم.