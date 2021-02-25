شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور بمؤتمر سياسي.. هل يعلن ترمب الترشح لانتخابات 2024 ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف السيناتور ميت رومني احتمال ترشيح الحزب الجمهوري للرئيس السابق دونالد ترمب رئيساً حال قرر ذلك، مؤكداً أنه يتمتع بأكبر عدد من الأصوات ولديه تأثير كبير في الحزب. وقال السيناتور الجمهوري في مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأول: إنه في حال خاض ترمب الترشح مرة أخرى في عام 2024 فمن المرجح أن يفوز بترشيح الجمهوريين. وأضاف أن ترمب يتمتع بأكبر صوت ولديه تأثير كبير في الحزب، لافتاً إلى أنه لا يعرف فيما إذا كان ترمب ينوي الترشح، قائلاً: «إذا فعل ذلك فأنا متأكد من أنه سيفوز بالترشيح».

وكان رومني أحد منتقدي ترمب الأكثر صخباً في الحزب، كما أنه السيناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترمب في كل من إجراءات عزله. ومن المقرر أن يلقي ترمب أول خطاب له منذ تركه منصبه في مؤتمر CPAC المحافظ في نهاية هذا الأسبوع.

كما لم يحدد بعد ما إذا كان يخطط للترشح في عام 2024، إلا أن «فوكس نيوز» علمت أن نائب الرئيس السابق مايك بنس رفض دعوة لحضور مؤتمر العمل السياسي المحافظ لهذا العام الذي سيحضره ترمب، إذ تمت دعوة بنس لخطاب في الحدث السنوي لكنه رفضه.

وقال مصدران للشبكة، إن ترمب يخطط لإلقاء كلمة في المؤتمر يوم الأحد القادم، إذ يبدأ الحدث في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتحدث ترمب عن مستقبل الحزب الجمهوري، والحركة المحافظة، وسيتطرق في كلامه عن سياسة الرئيس جو بايدن أيضاً، وفق مصدر مطلع على خطاب الرئيس السابق.