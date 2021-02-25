شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات في صعدة واقتحامات في صنعاء.. الحوثي يترنح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تعصف أزمة مالية ونقص أسلحة بمليشيا الحوثي، ما انعكس سلبا على الجبهة الداخلية، وشهدت صنعاء اقتحامات لمنازل عدد من القيادات الكبيرة وصراعا ينذر بتفكك الحلقة المغلقة. وأفاد مصدر موثوق في صنعاء لـ«الخليج 365» بأن مليشيا الانقلاب اقتحمت منزل تاجر السلاح الحوثي فارس مناع في حي مذبح أمس الأول بعد اشتباكات وتطويقه لأكثر من 6 ساعات وإغلاق الحي بالكامل. وأضاف أن المليشيا استولت على نصف مليار ريال يمني وعدد من الأراضي التي حصل عليها مناع إبان حكم الرئيس الراحل علي صالح كهدايا، منها حوش عبارة عن معسكر. وفي مديرية رازح بصعدة معقل المليشيا، اندلعت اشتباكات بين قيادات حوثية إثر فشل اجتماع مع قيادات ميدانية كان مقررا لمناقشة وضع الجبهات والنقص الذي تعاني منه في المقاتلين والسلاح نتيجة خسائرها الكبيرة الأخيرة، ودعا المجتمعون إلى ابتزاز المغتربين وإجبار ذويهم على دفع أموال والتواصل مع قبائل مأرب لإقناعها بوقف القتال مع الشرعية. وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع فشل وتحول إلى اشتباكات بدأت بالأحذية وانتهت بالرصاص والخناجر، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. وعلمت "الخليج 365" من مصادر موثوقة، أن المليشيا تواجه انهيارا ماليا ونقصا حادا في الأسلحة.

