نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آلية تنفيذ "حياة كريمة" لتطوير قرى الصف وأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وممثلي الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية ومديرية الأمن ومسؤولي الوحدة المركزية "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية ورئيس مركز الصف وأطفيح ومسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمصرية للاتصالات والغاز ومديري مديريات الري والصحة والتربية والتعليم والطب البيطري والزراعة والإسكان والطرق والشباب والرياضة والأبنية التعليمية.

ناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة للوقوف على استعداد الجهات المعنية للبدء في تنفيذ المبادرة.