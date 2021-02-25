الإمارات: نتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، الرياض (وام، وكالات)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات حريصة على أمن واستقرار اليمن وتدعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.

وعبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال استقباله معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تقدر عالياً الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني الشقيق.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تأكيده على أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر ومزدهر ينعم شعبه بالاستقرار والحياة الكريمة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.

عبدالله بن زايد وأحمد عوض بن مبارك

وفي سياق آخر، بحث بن مبارك، أمس، مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام يوسف، عدداً من القضايا المتصلة بالتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، بالإضافة لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود عملية السلام.

وتطرق بن مبارك عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جهود الحكومة منذ عودتها إلى عدن، والتي تعرضت لهجوم إرهابي كان الغرض منه استهداف إرادة الشعب اليمني وطموحه في تحقيق السلام، موضحاً استجابة الحكومة لدعوات المجتمع الدولي المنادية للسلام وانخراطها الإيجابي والبناء مع كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، لافتاً إلى تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية واستمرار ممارساتها الإجرامية ورفضها لدعوات السلام.

وأشار إلى استمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب عبر الزج بالأطفال في حروبها العبثية دون الاكتراث للخسائر البشرية وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء تصعيدها واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المحافظة، مبيناً أن عدد الأشخاص المقيمين في مأرب تجاوز 4 ملايين شخص جلهم ممن لجأ إليها هرباً من بطش وقمع الميليشيات الحوثية، مشدداً على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لأقصى درجات الضغط على الميليشيات، وعلى إيران للكف عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة واليمن على وجه الخصوص، وإيقاف الدعم عن الميليشيات الحوثية.