مصر تؤيد مقترحاًً سودانياًً بشأن «النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر رحبت وأيدت مقترحات السودان بشأن ملف سد النهضة خلال زيارة ألفونس نتومبا، منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونجو للاتحاد الأفريقي إلى القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الجانب الكونجولي حريص على معرفة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذاً في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

كما أشار إلى تأكيد الجانب المصري خلال اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونجولية في هذا الصدد، موضحاً تطلعها إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونجو الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث أن القاهرة أكدت للوفد الكونجولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة من خلال تكوين رباعية دولية تشمل، بجانب الاتحاد الإفريقي كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وذلك لدفع المسار التفاوضي قدماً، ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق في أقرب فرصة.