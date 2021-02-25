«العالمي للتسامح والسلام» يوقع اتفاقية لفتح مكتب في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية اتفاقية فتح مكتب تمثيلي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في ليبيا بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم في شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل لا سيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية.

وقع الاتفاقية معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي.

وأكد الحويج دعم ليبيا المستمر للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأهدافه السامية، مشيداً بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام، في توحيد كافة الجهود الدولية لدعم ونشر قيم التسامح حول العالم، شاكراً مبادرة المجلس للعمل من ليبيا، الأمر الذي من شأنه تعزيز ودعم مسار السلام الليبي.

كما ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التسامح والسلام، ودعمها المستمر للشعب الليبي الكبير ومسار السلام في ليبيا، وجهودها الواضحة في تعزيز السلام والتسامح حول العالم.

من جانبه، عبر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام عن شكره لوزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقدم موجزاً عن أهم إنجازات، البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية للتسامح والسلام، جهازي المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسيين، في نشر التسامح على الصعيد البرلماني والتربوي والتعليمي وفي الإعلام.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز المزيد من التعاون والعمل المشترك بين المجلس العالمي للتسامح والسلام والحكومة الليبية بهدف رفع ونشر قيم التسامح والسلام في ليبيا والعالم، كما تتيح للمجلس فتح مكتب تمثيلي له في ليبيا بمميزات دبلوماسية، بهدف تعزيز التسامح والسلام في المنطقة والعالم.