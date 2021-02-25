إدانة زعيم «داعش» في ألمانيا بتهمة دعم الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (وكالات)

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله الألمانية بسجن القائد الألماني المزعوم لتنظيم «داعش» لمدة 10 سنوات و6 أشهر. وأدانت المحكمة العراقي أبو ولاء «37 عاماً» أمس، بتهمة الدعم والانتماء للتنظيم الإرهابي.

واستقر في قناعة القضاة أن داعية الكراهية وشبكته قد أدت إلى تطرف الشباب، خاصة في منطقة الرور وسكسونيا السفلى، وإرسالهم إلى مناطق معارك «داعش». وحُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و8 سنوات.

وكان الادعاء العام طالب بسجن المتهم الرئيسي لمدة 11 عاماً و6 أشهر، ومدد تتراوح بين 4 أعوام و6 أشهر و10 أعوام على الثلاثة الآخرين، بينما طالب الدفاع بتبرئة المتهمين أو استصدار أحكام أخف بحقهم.