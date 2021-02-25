العراق يضع خطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

ابوظبي - سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد)

أعلنت العمليات المشتركة في العراق أمس، وضع خطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في الخامس من الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله: إن «قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع مكتب القائد العام، باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان»، مبيناً أن «الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام». وأوضح أن «زيارة بابا الفاتيكان مهمة للعراقيين ودليل على نشر المحبة والسلام والانتصار على الإرهاب وستنقل صورة مهمة إلى العالم الخارجي»، مشيراً إلى أن «القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة»، مشدداً على أنها ستكون زيارة موفقة.

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر المقبل زيارة للعراق تستمر 4 أيام تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان.