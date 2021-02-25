فرنسا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

كما أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 277 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالمقارنة مع 431 وفاة يوم أمس الثلاثاء.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

