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فرنسا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.
كما أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 277 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالمقارنة مع 431 وفاة يوم أمس الثلاثاء.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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