انت الان تتابع خبر فرنسا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.
كما أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 277 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالمقارنة مع 431 وفاة يوم أمس الثلاثاء.
وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.
وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.