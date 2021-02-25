شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها 6 ملايين يورو.. تقرير برلمانى يكشف تفاصيل منحة دعم مدينة "الروبيكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتضمنت الاتفاقية بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود عدد من الأحكام، أهمها أن تقدم الحكومة الإيطالية بمقتضى هذه الاتفاقية منحة بإجمالى مبلغ 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج المذكور على دفعتين سنويتين متتاليتين، ويختار الطرف الإيطالى شركة مراجعة لمباشرة إجراءات المشتريات والمعاملات المالية المتعلقة بتنفيذ البرنامج.

وتدعم المنحة عدد من الأنشطة ،أبرزها المساعدة الفنية لمعالجة المياه المستعملة والنفايات الصلبة، والمساعدة الفنية لتنظيم المركز التكنولوجى وتأسيس مركز لتقديم خدمات التدريب المهنى لتطوير مهارات العمالة، وتقديم المعدات اللازمة لتنفيذ خدمات مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ودعم إدارة الخطط البيئية والمالية والفنية للشركات فى المنطقة لصالح عمليات إعادة النقل للأفراد.

ورأت اللجنة المشتركة أن برنامج المساعدة الفنية محل الاتفاقية يحقق أهدافا تنموية واقتصادية وبيئية من خلال المساعدة الفنية لتنظيم المركز التكنولوجى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ودعم تنفيذ خدمات عالية الجودة وتأسيس مركز لتقديم خدمات التدريب المهنى لتطوير مهارات العمالة وتقديم المعدات اللازمة لتنفيذ خدمات مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، ما يُسهم فى وضع مدينة الروبيكى كمدينة عالمية متكاملة من حيث مدخلات ومخرجات هذه الصناعة، كما أن الاتفاقية لا تُحمل خزانة الدولة بأية أعباء مالية.

وينشر ”الخليج 365” النص الكامل لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020