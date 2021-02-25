أحمد فتحى نائب تنسيقية شباب الأحزاب ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام

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القاهرة - سامية سيد - نظم النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارات تفقدية مفاجئة لعددا من دور الأيتام، وذلك استكمالا للزيارات التفقدية لمراقبة الخدمات المقدمة ببعض دور الأيتام وذوي القدرات الخاصة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأولي النائب أحمد فتحى اهتماما بكل من مستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلي حسن التعامل والخدمة التعليمية المقدمة.

يذكر أن النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، نظم من قبل عددا من الزيارات التفقدية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بصحبة مسؤولي دور المغتربات، واستمع "فتحي" للطالبات ودار النقاش بينهم حول مستوى المعيشة، الشكاوى والمقترحات، وشدد "فتحى" على الاهتمام بمستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل.

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحى، فى القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات وساعياً للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (1)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (2)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (3)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (4)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (5)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (6)



النائب أحمد فتحى ينظم زيارات تفقدية لدور الأيتام (7)