اختطاف المعارضين وسيلة أردوغان لإسكات المنتقدين لحكمه 

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

يحاول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دائما التخلص من معارضيه سواء في الداخل أو في الخارج، ويستخدم في ذلك طرق عديدة، ففي الداخل لا مفر لأى معارض سوى السجن، بينما الخارج فإنه يستخدم طرق أخرى ما بين تهديدات أنصاره أو اختطافهم وإعادتهم لتركيا والطريقة الأخيرة هي محاولة اغتيالهم.



مؤخرا خرج الناشط الحقوقي والصحفي التركي بهار كيميونور اللاجئ في بروكسل، على قناة العربية ليؤكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يريد أن يثأر منه لأنه سبق وقدم معلومات عن الانتهاكات، وقال صحفي تركي في بروكسل: رجب طيب أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول، متابعا: أخشى على حياتي من أردوغان ووزير داخليته.

وتابع صحفي تركي في بروكسل: لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين، مستطردا: تعرضت لتهديدات مباشرة وأخشى على عائلتي، وقال صحفي تركي لاجئ في بروكسل: 3 شبان تم اختطافهم في أنقرة في انتهاك جديد، موضحا أنه يجب سحب اسمي من القوائم التي أعدها وزير الداخلية التركي، وأضاف صحفي تركي في بروكسل: رجب طيب أردوغان يحاول ترهيبي وأنا في عاصمة الاتحاد الأوروبي.