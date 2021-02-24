انت الان تتابع خبر الصحة تتحدث عن 'لقاحات جديدة' لتغطية أكثر من 20% من العراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، أنه سيتم إقرار لقاحات جديدة لتغطية أكثر من 20% من العراقيين.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، "متواصلون مع الشركات المطورة للقاحات كورونا"، مؤكداً "أوفينا جميع الالتزامات المالية بشأن شراء لقاح كورونا".
وأضاف "أتممنا المتعلقات اللوجستية الخاصة بخزن اللقاح"، مشيراً الى أنه "سيتم اعتماد وإقرار لقاحات جديدة لتغطية أكثر من 20 بالمئة من الشعب العراقي".