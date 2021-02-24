انت الان تتابع خبر الصحة تتحدث عن 'لقاحات جديدة' لتغطية أكثر من 20% من العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، أنه سيتم إقرار لقاحات جديدة لتغطية أكثر من 20% من العراقيين.