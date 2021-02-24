استطلاع: غالبية الأمريكيين يثقون بتعامل بايدن مع السياسية الخارجية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأمريكيين يثقون بقدرة الرئيس جو بايدن على التعامل مع الملفات السياسة الخارجية وتحسين العلاقات مع الحلفاء أكثر من ثقتهم في قدرته على التعامل مع الصين.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز Pew للأبحاث، فإن 60% من الأمريكيين يثقون في طريقة تعامل بايدن مع قضايا السياسة الخارجية، وقال 67% إنهم واثقون إلى حدا ما أو واثقون جدا من قدرة بايدن على تحسين العلاقات مع الحلفاء، في حين أن 32% فقط لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في أنه سيفعل ذلك.

وقد اعتبر 53% أن بايدن سيتعامل بفعالية مع الصين، في حين أن 46% لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في أنه سيفعل ذلك.

وقد حصل بايدن على درجات أعلى لقدرته على التعامل بفعالية مع التهديدات الإرهابية وتغير المناخ واتخاذ قرارات جيدة بشأن استخدام القوة العسكرية والتجارة الدولية.