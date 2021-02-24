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الديوان الملكي السعودي: ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

 أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأربعاء، أن غادر المستشفى بعد أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح. 

 

وأوضحت وكالة الأنباء ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.

 

 

نص البيان..

 

أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

 

حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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