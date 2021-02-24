شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامم المتحدة تدعو لإعادة توزيع الوجبات المدرسية للأطفال الأكثر ضعفا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن تفشي جائحة كوفيد 19 يهدد بعكس عقد من المكاسب التي تحققت بالجهود العالمية، لتوفير وجبة مجانية في المدرسة للأطفال الأكثر ضعفا في العالم .



وأشار تقرير أصدره البرنامج اليوم أن واحدا من كل طفلين من تلاميذ المدارس في العالم أي 388 مليون طفل كانوا يتلقون وجبات مدرسية قبل بدء الوباء، وبحلول أبريل 2020 وإغلاق 199 دولة للمدارس، حرم 370 مليون طفل فجأة من هذه الوجبة.

ودعا التقرير لاتخاذ إجراءات عالمية لإعادة 73 مليون من هذه الوجبات للأطفال .