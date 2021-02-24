شكرا لقرائتكم كورونا يفتك بالضفة وغزة.. 400 إصابة بالمتحور في يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً مع خلية أزمة كورونا من أجل الخروج بتقدير موقف حول الوضع الوبائي في فلسطين ورفع توصية لرئيس الوزراء والتي قد ترتقي إلى حد فرض الإغلاق الشامل.

وأضافت في تصريح لـ"صوت فلسطين"، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا أخذ بالتصاعد الحاد حيث بلغت نسبة إيجابية الفحوص 20% بالضفة فيما بلغت 9% في قطاع غزة.

أمر مقلق جداً

كما أكدت أن نسبة الإشغال بالمشافي هي الأعلى منذ بدء جائحة كورونا والتي بلغت 80% في الضفة وهو امر مقلق جدا.

هذا وأعلنت وزارة‭‭ ‬‬الصحة الفلسطينية اليوم‭‭ ‬‬الأربعاء تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها إصابات بالطفرة البريطانية والجنوب إفريقية وخمس وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من قطاع غزة

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 84 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

من جانبه، أعلن كمال الشخرة المتحدث باسم وزارة الصحة أن من بين الإصابات الجديدة هناك " 352 إصابة كورونا من الطفرة البريطانية و57 من الجنوب إفريقية".

كما أضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية الرسمية وفا أنه "لم تسجل أي حالة بالطفرة البرازيلية".

إغلاق جزئي

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 201746 حالة تعافى منهم 185231 وتوفي 2205.