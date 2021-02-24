عشرات الإصابات بمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية

بغداد ”الخليج 365”:

تجددت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أمس الأربعاء، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، فيما ذكرت مصادر أمنية أن المواجهات أوقعت 32 عنصراً في القوات الأمنية، و17 من المتظاهرين، في حين اعتقلت القوات الأمنية ستة إرهابيين، بينهم امرأتان في محافظات كركوك ونينوى والأنبار.

وقال مصدر أمني إن «مصادمات عنيفة وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية». وأضاف، أن «عدد المصابين من القوات الأمنية بلغ 32 منتسباً، مقابل 17 في صفوف المتظاهرين». وأوضح، أن «5 إصابات من بين ال17 إصابة كانت نتيجة طلق ناري»، مؤكداً أن «العدد مستمر في الارتفاع بسبب استمرار الإصابات».

وكان مصدر أمني في ذي قار، قال إن «المتظاهرين قاموا باستخدام الحجارة لقطع الطرق، الأمر الذي أدى إلى تدخل القوات الأمنية، وبالتالي حصلت الصدامات بين الجانبين». وأضاف أن «المتظاهرين قاموا بقطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية». وتابع أن «المتظاهرين ومنذ اكثر من أسبوعين يطالبون باستقالة الحكومة المحلية في ذي قار، كما يطالبون بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومعرفة مصير الناشطين المدنيين الذين تم اختطافهم في المحافظة من قبل جهات مجهولة».

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الأمنية العراقية، أمس الأربعاء، ستة إرهابيين، بينهم امرأتان، في محافظات كركوك ونينوى والأنبار.

وقالت قيادة الشرطة الاتحادية، إن قوة تابعة لها تمكنت من القبض على ثلاثة (رجل وامرأتان) مطلوبين بموجب قانون الإرهاب، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم وسط منطقة الحرية في كركوك.

من جانبها، ذكرت قيادة شرطة نينوى أن قوة أمنية مشتركة تمكنت في نقطة تفتيش ناحية زمار غربي الموصل من القبض على إرهابي كان يعمل بصفة مقاتل في ما يسمى (المعسكرات العامة)، خلال مدة سيطرة «داعش» على المدينة. كما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية أن مفارزها ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين في مناطق النعيمية بقضاء الفلوجة وقرية الفياض بالكرمة، في الأنبار.