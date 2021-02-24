«الصحة العالمية»: وباء «كورونا» قد ينتهي بحلول العام المقبل

قالت منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل، فيما أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، ستكون فاعلة ضد فيروس كوفيد 19، في حين اعتمدت المجر لقاح «سينوفارم» الصيني في سابقة أوروبية، وأعطت مصر الموافقة على استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل. ونقلت قناة «DR» الدنماركية عن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: «انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار».

وأكد كلوج أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود. وفي الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن، لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

جرعة واحدة تكفي

وفي واشنطن، أكدت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية أن جرعة واحدة من لقاح «جونسون أند جونسون»، ستكون فاعلة ضد فيروس كوفيد 19. وقالت الوكالة في بيان، إن اللجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، التابعة لوكالة الغذاء والدواء، ستجتمع لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستخدام الطارئ للقاح.

وأضافت أن لقاح «جونسون أند جونسون» فعال للغاية للحد من الأعراض الحادة لفيروس كورونا. ويتوقع أن ينضم إلى لقاحي «فايزر» و«موديرنا» اللذين تمت المصادقة عليهما في وقت سابق في الولايات المتحدة، لكن أبرز ما يميز هذا اللقاح هو أن جرعة واحدة، وليس اثنتين، تكفي لتوفير الحماية من المرض. كما أن اللقاح يمكن حفظه في المبردات العادية لمدة ثلاثة أشهر، مقارنة بسالب 94 درجة فهرناهيت للقاح فايزر الذي يظل صالحاً لخمسة أيام فقط في المبردات العادية، فيما يتحتم شحن موديرنا في درجة حرارة التجمد ويظل صالحاً لشهر واحد في المبردات العادية.

مصر تجيز «سبوتنيك في»

وأفاد بيان من صندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن مصر وافقت على استخدام لقاح «سبوتنيك في» الروسي للوقاية من «كوفيد 19» لتصبح الدولة الرابعة والثلاثين خارج روسيا، والثالثة في شمال إفريقيا التي تسجل اللقاح الروسي. وقال الصندوق المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن هيئة الدواء المصرية أقرت الاستخدام الطارئ للقاح.

لقاح صيني في المجر

من جهة ثانية، بدأت المجر استخدام لقاح المختبر الصيني «سينوفارم» ضد فيروس كورونا، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإعطائه، بعد أن سبق وتميزت باستخدام اللقاح الروسي «سبوتنيك في». وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في رسالة قصيرة نُشرت على «فيسبوك»: «اليوم نبدأ التطعيم مع الشحنات الصينية».

وفي مقال رأي في صحيفة «ديلي بيست»، قال عالما الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، كيت جرابوسكي وجوستين ليسلر: «نحن واثقون بأن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يقلل من فرص انتقال الفيروس».

غانا تتسلم أولى اللقاحات

وتلقت غانا أمس، أول شحنة عالمية من اللقاحات بتمويل من آلية كوفاكس المخصصة للبلدان الفقيرة. وحطت طائرة تحمل 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد، التي أنتجها معهد الأمصال الهندي «سيروم إينستيتيوت أوف إنديا»، في مطار أكرا، أمس.

وتم إعطاء 217 مليون جرعة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقاً لتعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية، الأربعاء، الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.

واستخدمت أكثر من تسع من أصل عشر جرعات في البلدان ذات الدخل «المرتفع» أو «تقترب من الشريحة العالية» (كما عرفها البنك الدولي)، والتي لا تضم سوى نصف سكان العالم (53%).

من جانب آخر، أقرت شركة الأدوية العملاقة استرازينيكا، بوجود صعوبات جديدة طرأت في أوروبا على إنتاج الجرعات الموعودة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى مواقع إنتاج في الخارج للوفاء بوعودها بتسليم اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام.

(وكالات)