دبي تواصل ترسيخ موقعها وجهة رائدة ومفضلة للتعليم

دبي:”الخليج 365”

سجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 2.6 في المئة خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى فبراير من العام الجاري، وذلك بحسب إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الذي أبرز تعزيز دبي موقعها وجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي، إذ رصد التقرير أن 25% من الطلبة المسجلين في فروع الجامعات الدولية، قد حضروا خصيصاً من خارج الدولة للدراسة في دبي.

ويتتبع تقرير «تعليم لكل الفصول» مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، حيث أبرز وجود مؤشرات إيجابية تعكس المرونة العالية التي يتميز بها هذا القطاع المهم والحيوي في الفترة بين شهري نوفمبر من العام الماضي إلى فبراير الحالي على صعيد توفر الخيارات التعليمية المتنوعة لأولياء الأمور، وما واكبه من حدوث تقدم ملموس في العديد من مؤشرات جودة حياة طلبة المدارس الخاصة بدبي خلال عام 2020م.

وتحتضن دبي 210 مدارس خاصة تستقبل 286 ألفاً و588 طالباً وطالبة، و36 فرعاً لجامعة دولية في المناطق الحرة بالإمارة تستقبل أكثر من 28 ألفاً و166طالباً وطالبة.

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام الهيئة: «أظهرت منظومة التعليم المدرسي والجامعي الخاص في دبي المرونة الكافية للتكيف مع مختلف الظروف، والتي عززت بدورها من ثقة العائلات في جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوفرة لأبنائها وبناتها، وإتاحة فرصة الاختيار بين نموذج التعلُّم عن بُعد أو التعلُّم وجهاً لوجه لأطفالهم، مع رسوخ الثقة في أن التعليم سيكون عالي الجودة في كلتا الحالتين».

وأعرب عن تقديره لكل من أسهم في سير العملية التعليمية بصورة منتظمة وآمنة خلال العام الدراسي الحالي من قيادات مدرسية ومعلمين وأولياء أمور وطلبة، ما يحفز على مواصلة العمل المشترك من أجل المضي للأمام في ترسيخ دعائم منظومة تعليمية أكثر مرونة تواكب مكانة دبي وجهة جاذبة للتعليم والتعلُّم.

وبحسب تقرير«تعليم لكل الفصول: التغير والمرونة في قطاع التعليم الخاص بدبي» ضمن نسخة الربيع، فإن 50% من طلبة المدارس الخاصة بدبي ملتحقون حالياً بمدارس توفر التعليم الهجين لطلبتها – وهو خليط بين نموذجي التعلُّم عن بُعد والتعلُّم وجهاً لوجه – مقابل 50% من الطلبة ملتحقون بمدارس تقدم نموذج التعلُّم عن بُعد بنسبة 100%.

وكشف التقرير عن قيام فريق الالتزام وضبط المسؤوليات ب 20 زيارة مفاجئة للمدارس بشكل يومي منذ مايو الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية.