ألمانيا تدين ضابطا سوريا بجرائم حرب

وقد أدانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة «كوبلنز» العميل السوري السابق إياد الغريب، البالغ من العمر 44 عاما، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بحسب صحيفة «دايلي ستار».
استند قرار المحكمة إلى مشاركة «الغريب» في اعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرا بـ«دوما»، كبرى مدن «الغوطة» الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري يسمى «الفرع 251» في سبتمبر وأكتوبر 2011.
أما المتهم الثاني أنور رسلان، البالغ من العمر 58 عاما، فيعد أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها قتل 58 شخصا وتعذيب 4 آلاف معتقل.
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