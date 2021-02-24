تسريع التصويت وطرد مرتزقة ليبيا

دعا السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، إلى التسريع بالتصويت على منح الثقة، في لقائه مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، حيث أفادت السفارة الأمريكية في ليبيا أن اللقاء تطرق إلى أهمية عقد جلسة المجلس للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن، مع تعثر مسألة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، نظرا للخلافات الحاصلة بين النواب، ومع بقاء مشكلة الميليشيات والمرتزقة عائقا أساسيا.
كما أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أن المرتزقة يعيثون فسادا في البلاد، مشددا على ضرورة طردهم منها، وتعهد بأن ليبيا لن تشهد حروبا بين أبنائها بعد اليوم، لأنهم أبناء وطن واحد، بحسب تعبيره.
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