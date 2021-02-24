إيران تعلن إحباط 'عملية إرهابية' أعدتها مجموعة في كردستان العراق

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، إحباط "عملية إرهابية ومقتل إرهابيين اثنين" كانا بصدد تنفيذ مخططهم في قضاء بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.



وقالت هيئة العلاقات العامة لوزارة الأمن الإيرانية، إنه "بالتعاون بين دائرة الأمن بمحافظة أذربيجان الغربية ومقر حمزة سيد الشهداء، تم رصد نشاط مسلح لفريق إرهابي وإحباطه، ما أسفر عن مقتل أعضاء هذا الفريق المؤلف من إرهابيين اثنين تابعين لزمرة إرهابية تتخذ من إقليم كردستان مقرا لها".



وأوضحت أن "هذين الإرهابيين كانا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية في قضاء بيرانشهر، وقد لقيا مصرعهما خلال الاشتباكات التي وقعت مساء الثلاثاء، وتم ضبط قطعتي سلاح من نوع كلاشينكوف وقنبلة يدوية وكمية من العتاد لديهما".