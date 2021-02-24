سفارة دولة الإمارات بالأردن تنفذ ثاني مراحل حملة إغاثة المتضررين من البرد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفذت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان المرحلة الثانية من حملة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في الأردن.



وجرى توزيع نحو 1100 مدفأة و1300 بطانية على مستحقيها من الأسر العفيفة والأيتام في محافظات الشمال والجنوب، ومئات اللاجئين في المخيمات العشوائية.

وشملت هذه الحملة حتى الآن منذ انطلاقها الشهر الماضي ما يزيد على 3100 أسرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشرف خالد علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في عمّان، على عملية توزيع المدافئ والبطانيات، وحضر جانباً منها، الأربعاء، في محافظتي إربد والمفرق.

وعبّر النعيمي لوسائل الإعلام عن بالغ تقديره واعتزازه لما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات متميزة على الصعد كافة، كذلك الروابط المتينة وأوصر التكافل الاجتماعي التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما قدم شكره للحكومة الأردنية على تعاونها مع سفارة دولة الإمارات لإنجاح مبادرة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في مراحلها كافة، حيث أشاد بالتنسيق المستمر والبنّاء مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأردنية المعنية بالعمل الخيري والإنساني.

وأشار إلى أن حملة المتضررين من موجة البرد والشتاء تأتي بتوجيهات حثيثة من قيادة دولة الإمارات الحكيمة، وفي إطار حملة الدعم الإغاثي والعيني التي دأبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذها سنوياً.