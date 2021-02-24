موسكو تصف عقوبات نافالني بالسيرك

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ونقل موقع قناة «آر تي العربية» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القول أمس «إن هذا (قرار الاتحاد الأوروبي) خارج حدود أي منطق. وعندما يغيب المنطق فإن ذلك يعني أننا نتعامل مع قصة سخيفة تم التخطيط لها مسبقا مدعومة بحملة إعلامية».وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية أفادت بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية اعتقال المعارض أليكسي نافالني.
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