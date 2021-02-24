ميليشيات إثيوبية تنهب المزارعين السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري سوداني بأن (ميليشيات إثيوبية مدعومة من جيش بلادها) نهبت محاصيل مزارعين سودانيين بعد أن طردتهم بقوة السلاح من الأراضي التي استردها الجيش السوداني مؤخرا.

ونقل موقع (سودان تريبيون) عن مصادر محلية القول «إن الميليشيات الإثيوبية توغلت مرة أخرى في مساحات استردها الجيش السوداني بالفشقة الكبرى وعمدت إلى إطلاق وابل من الرصاص الكثيف ما أثار حالة من الرعب الشديد وسط المزارعين».

وأفادوا بأن الميليشيات الإثيوبية توغلت هذه المرة وبرفقتها مزارعين من قوميتي الأمهرا والكومنت، وطردوا العمال والمزارعين السودانيين بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة المضيئة في الهواء.

وبدأ الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي إعادة الانتشار في مناطق الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقا «إنه استرد 90% من المساحات التي كانت تحتلها قوات وميليشيات إثيوبية منذ 26 عاما».

من جانبها، تتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.