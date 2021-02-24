45 % من سكان الإمارات تلقوا تطعيم كورونا

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وقالت المتحدثة باسم القطاع الطبي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، إن الدولة حريصة على تطوير أنظمتها الوقائية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوفير أفضل عناية صحية لأفراد المجتمع، مشيرة إلى تفعيل مجموعة من المستشفيات الميدانية، وتشغيل المزيد في المرحلة المقبلة بمختلف إمارات الدولة، حيث سيبلغ عدد المستشفيات الميدانية خلال المرحلة المقبلة سبعة مستشفيات.وقالت الحوسني للصحفيين «لاحظنا انخفاضا تدريجيا في أعداد الحالات المسجلة، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة لتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة في مختلف مناطق الدولة، وهي مؤشرات جيدة تدل على تحسن الوضع الوبائي بشكل عام».
وأشارت إلى تقديم خمسة ملايين و668 ألفا و264 جرعة لقاح، بمعدل توزيع 57.31 لكل 100 شخص.
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