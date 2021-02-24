70 قتيلا ومصابا في هجوم لـ«بوكو حرام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد حاكم ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، بالاجانا زولوم، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين، عندما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام مدينة مايدوجوري، عاصمة الولاية، طبقا لما ذكرته صحيفة (بريميوم تايمز) النيجيرية أمس. وزعم الجيش في رسالة نصية مشتركة أنه صد الهجوم، فيما أعلن مقتل خمسة أشخاص. وكان شهود عيان ووسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن عدة انفجارات قد وقعت في مدينة مايدوجوري بشمال شرقي نيجيريا، في هجوم يشتبه في ضلوع متطرفين به. وكان شهود عيان ووسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن عدة انفجارات قد وقعت في مدينة مايدوجوري بشمال شرقي نيجيريا، في هجوم يشتبه في ضلوع متطرفين به.

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