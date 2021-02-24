41 جراحة سعودية متخصصة في جيبوتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنساني للمملكة أمس الأول حملته التطوعية الطبية للجراحات المتخصصة في جيبوتي. وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي منذ بداية الحملة 41 عملية جراحية للمسالك البولية للأطفال، كما تم فحص ومعاينة 60 حالة صرفت الأدوية اللازمة لهم. وتأتي الحملة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وتأتي الحملة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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