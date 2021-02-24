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41 جراحة سعودية متخصصة في جيبوتي

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع الإنساني للمملكة أمس الأول حملته التطوعية الطبية للجراحات المتخصصة في جيبوتي.

وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي منذ بداية الحملة 41 عملية جراحية للمسالك البولية للأطفال، كما تم فحص ومعاينة 60 حالة صرفت الأدوية اللازمة لهم.

وتأتي الحملة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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