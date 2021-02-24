ألمانيا تسجن مسؤولا حكوميا سوريا 4 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة ألمانية أمس، بسجن أحد المتهمين الاثنين في قضية تعذيب منسوبة لجهات حكومية في سوريا بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر.

ويصف الادعاء العام الألماني هذه القضية بأنها أول قضية جنائية على مستوى العالم ضد جرائم تعذيب متورط فيها جهات حكومية في سوريا.

واستقر في قناعة المحكمة العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية أن المتهم السوري إياد أ. مذنب بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وفر المتهم إلى ألمانيا وتم القبض عليه فيها، عميلا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا، ووفقا لقناعة المحكمة، فإن المتهم (44 عاما) مذنب بتهمة التعذيب وسلب الحرية.