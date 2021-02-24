شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون وشخصيات عامة ونواب سابقون يشاركون بعزاء النائب السابق محمد العقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإعلامى الدكتور خالد أبو بكر فى تقديم واجب العزاء فى وفاة الراحل الدكتور مهندس محمد العقاد، عضو مجلس النواب السابق، والذى أقيم مساء اليوم الأربعاء، بدار المناسبات الملحقة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما حضر العزاء أيضًا رجل الأعمال أشرف شيحة، وعدد من أعضاء مجلس النواب السابقين منهم، رضا البلتاجى، ومحمد زكريا محى الدين، وجون طلعت، ومدحت الشريف، ومارجريت عازر، ومى البطران.

وشارك الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة المحامى فى تأدية واجب العزاء، كما شارك فى العزاء المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وخالد القط، عضو مجلس النواب.



وكانت جنازة النائب السابق محمد العقاد قد شيعت الإثنين الماضى من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأهل الراحل.

وتتقدم أسرة ”الخليج 365”، بخالص العزاء لأسرة النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مصر القديمة والمنيل، والذى وافته المنية صباح الإثنين الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويذكر أن النائب محمد العقاد، هو زوج الإعلامية رنا القصاص، الذى انضمت إلى فريق تقديم برنامج ست الحسن، عبر قناة ON E، في عام 2017، حيث ظهرت لأول مرة مع الإعلامية شريهان أبو الحسن وكارين فهمى.