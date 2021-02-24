التوزيع الجغرافي للإصابات الـ419 بـ”كورونا”.. والبيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ419 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 211 حالة جديدة، منها 182 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال سجلت 48 حالة، منها 16 بطنجة بالحسيمة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة َ41 حالة، منها 13 حالة بسلا.

وسجلت بجهة الشرق، 39 حالة، منها 26 حالات بوجدة.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 25 حالة، ثم 19 حالة بسوس ماسة، ثم 10 حالات ببني ملال خنيفرة، و7 حالات بكلميم واد نون، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و5 حالات بفاس مكناس، ونفس العدد بالعيون الساقية الحمراء، وأخيرا ثلاث حالات بدرعة تافلالت.

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