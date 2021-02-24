أبي جعد.. العثور على جثة شخص لقي مصرعه في ظروف غامضة

جدة - عبدالحي حسين - عثر، اليوم الأربعاء، في منطقة أبي جعد، ضواحي إقليم خربيكة، على جثة شخص، في السبعينات من عمره، لقي مصرعه في ظروف غامضة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الجثة المذكورة تعود إلى حارس ليلي، وقد اكتشفها بعض الشباب، الذين كانوا في المنطقة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الجثة استنفرت السلطات المحلية، وعناصر الأمن، إذ حلّتا في عين المكان فور توصلهما بالإخبار، حيث فتح تحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

ونقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في خريبكة، قصذ إخضاعها للتشريح الطبي، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.