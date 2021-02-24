أنستغرام.. فنانون يتسيدون المشهد

جدة - عبدالحي حسين - أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “أنستغرام”، التي أصبحت أكثر منصة ينشط عليها النجوم، وسيلة لمعرفة مدى جماهيرية الفنانين، ويتضح ذلك من خلال عدد المتابعين لحساباتهم.

ويملك الفنانون المغاربة ملايين المتابعين لحساباتهم، غير أن أسماء معينة منهم أصبحت تحلق عاليا، أكثر من الجميع.

نورا فتحي

يتابع أزيد من 22 مليون متابع حساب الفنانة المغربية، نورا فتحي، على أنستغرام، إذ إن شهرتها في دولة الهند، كان لها دورا كبيرا في وصلوها لهذا الرقم.

فرانش مونتانا

يحظى فرانش مونتانا بمتابعة 13 مليون حساب على أنستغرام، غير أن شهرته في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه مقيم فيها، كانت مؤثرة في الوصول إلى هذا الرقم.

سعد لمجرد

استطاع الفنان سعد لمجرد أن يحقق رقما قياسيا في عدد متابعي الفنانين المغاربة، الذين ينشطون في الساحة الفنية المغربية، إذ تجاوز عدد متابعي حسابه على أنستغرام 11 مليون متابع.

سلمى رشيد

تصنف الفنانة سلمى رشيد من أكثر الفنانات متابعة على أنسنغرام، حيث بلغ عدد المتابعين لحسابها 8 مليون متابع.

رجاء بلمير

حظيت الفنانة رجاء بلمير هي الأخرى بشهرة واسعة على أنستغرام، وتجاوز عدد متابعي حسابها على هذا الموقع 7.3 مليون متابع، علما أن جمهورها في الخليج العربي كبير.

دنيا باطمة

يتابع حساب الفنانة دنيا باطمة على أنستغرام 7 مليون متابع، استطاعت الوصول إلى هذا العدد بنشاطها الكبير على حسابها، وبشهرتها خارج أرض الوطن، كذلك.