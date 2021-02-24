منخرطو المغرب التطواني يصادقون على التقريرين الأدبي والمالي

جدة - عبدالحي حسين - صادق منخرطو المغرب التطواني لكرة القدم، على التقريرين الأدبي والمالي للفريق، في الجمع العام العادي للحمامة البيضاء للموسم الرياضي 2019/ 2020، عبر تقنية الفيديو، كما نصت على ذلك دورية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تنزيلا لإجراءات الوقاية والسلامة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصادق على التقرير الأدبي 23 عضوا، فيما تم الاعتراض من طرف عضوين اثنين، بعد تلاوة التقرير ومناقشته باستفاضة، وإجابة رئيس النادي على استفسارات وتساؤلات المنخرطين.

وفي السياق ذاته، صادق 22 عضوا على التقرير المالي، فيما اعترض عليه ثلاثة أعضاء، بعد مناقشة التقرير والإجابة على تساؤلات المنخرطين.

وعرف الجمع العام للفريق التطواني، حضور ممثل الجامعة عبد اللطيف العافية، وعبد السلام بلقشور ممثل العصبة الاحترافية، بعد التأكد من النصاب القانوني، بتواجد 25 عضوا منخرطا بالنادي من أصل 35.