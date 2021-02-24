ولي عهد ابوظبي يتفقد منصات عربية ودولية في يوم "آيدكس" الرابع

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أجنحة عربية ودولية في الدورة 15 لمعرض "آيدكس".



واطلع ولي عهد أبوظبي خلال الجولة، الأربعاء، على أحدث ما أنتجته الصناعات العربية المتخصصة والشركات الدولية من أنظمة وآليات متطورة تسهم في رسم مستقبل القطاعات الدفاعية والعسكرية والأمنية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها.

والتقى خلال الجولة عدداً من مسؤولي الأجنحة المشاركة في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن أهم المنتجات المتطورة التي يعرضونها ومميزاتها المبتكرة وآليات عملها والأفكار الإبداعية التي طبقت في تنفيذها.

يأتي ذلك، بينما أكد مشاركون في معرض الدفاع الدولي أن "آيدكس 2021" يشكل منصة عالمية لاستعراض أحدث منتجات وتقنيات الشركات العالمية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أوضح مشاركون إن آيدكس 2021، أتاح المزيد من الفرص أمام الشركات الصناعية والتكنولوجية لتوفير حلول متطورة تعزز قدرات المنتجات العسكرية والأمنية.

وقال اللواء ركن طيار عبدالله الهاشمي نائب الرئيس للتطوير والصناعة في شركة كالدس الإماراتية، إن الشركة تعمل على تصنيع الطائرات والآليات البرية وتستعرض خلال مشاركتها طائرة بدر 250 والآلية ناقلة الجنود وحش ثمانية الدفع 8 في 8.

وأضاف الهاشمي إن شركة كالدس تمتلك قدرات في هندسة الطيران وصناعة الطائرات وهندسة تصنيع الآليات البرية إضافة إلى تطوير ومواءمة الأنظمة الدفاعية وتطوع الشركة أحدث التقنيات في جميع عملياتها من هندسة وتصنيع وتصميم إضافة إلى تقديم الحلول المبتكرة والبرمجيات.

وأوضح أن الطائرة بدر 250 تم تصميمها و إنتاجها واختبارها في الإمارات وتم التعاقد عليها من قبل القوات الجوية وتعد من طائرات القتال الخفيفة مشيرا إلى وجود اهتمام إقليمي ودولي بمنتجات الشركة.

من جهته، قال حمد سعيد الظاهري نائب الرئيس في شركة بن هلال للمشاريع إن مشاركتهم في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 تعد الأكبر خلال 10 دورات من حيث عدد الشركات المنضوية تحت مظلة جناح الشركة والذي يضم 15 شركة محلية وعالمية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأضاف أن الشركة تستعرض للمرة الأولى جهازا مضادا للدرون يتمتع بالقدرة على قطع الإرسال عن هذه الطائرات المسيرة عبر الأقمار الصناعية، ويتم تعطيله عن طريق الليزر، إضافة إلى أجهزة إدارة المطارات عن بعد والتي تتيح إدارة 3 مطارات في نطاق 150 كلم من مركز مراقبة واحد لا سيما في المطارات تشهد عمليات طيران محدودة.

وقالت هند محمد الحبتور رئيس مجموعة cingulate إن معرض آيدكس 2021 أثبت للعالم أن الإمارات تستطيع تحقيق الإنجازات كونها نجحت بجدارة في تنظيم أحد أهم الأحداث العالمية في قطاع الدفاع والامن على مستوى العالم .

وقال محمد بن سيف العتيبى نائب الرئيس لتطوير الأعمال والمبيعات في وحدة الدفاع والفضاء في شركة الإلكترونيات المتقدمة إن الشركة تستعرض أكثر من 14 منتجا وحلولا وأنظمة متعددة في مجال الدفاع والفضاء، المتخصصة في تقديم خدمات وأنظمة وحلول ذات مستوى عالمي في مجالات التقنية والحرب الإلكترونية.