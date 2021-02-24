أردوغان يواصل قمعه ضد النواب الأكراد ويرفع الحصانة عن 9 من حزب الشعوب الديمقراطي

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

قدمت وزارة الداخلية التركية طلبات لرفع الحصانات البرلمانية عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بما في ذلك الرئيس المشارك بيرفين بولدان، بسبب دورهم المزعوم في سلسلة من احتجاجات الشوارع في عام 2014، والتي يطلق عليها اسم كوباني، حسبما ذكر موقع هالك تي في الإخباري.

وقد يواجه نواب حزب الشعوب الديمقراطي، فاطمة كرتولان، وغارو بايلان، وهودا كايا، وميرال دانيش بشتاش، وحكي ساروهان أولوتش، وسربيل كمالباي، وسيزاي تيميلي، وبيرو دوندار، وبيرفين بولدان، المحاكمة إذا اكتملت إجراءات رفع الحصانات عنهم، ولكي يواجه النواب المحاكمة، سيحتاج البرلمان إلى التصويت على الطلبات التي قد تحتاجها وزارة العدل بدورها لقبول الطلبات ومعالجتها.

وفي 30 ديسمبر، أعد مكتب المدعي العام في أنقرة لائحة اتهام ضد 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيس المشارك السابق المسجون صلاح الدين دميرطاش والنواب التسعة.

واتهم المشتبه بهم بارتكاب جرائم مختلفة، منها القتل من الدرجة الأولى، والشروع في القتل، والسرقة، والتحريض على العنف، وانتهاك سلامة الدولة. بين 6 و8 أكتوبر 2014، قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في الاحتجاجات ضد حصار داعش لمدينة كوباني الكردية السورية، والموافقة الواضحة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. امتدت الاحتجاجات إلى عدة محافظات في أنحاء تركيا.

ويشير منتقدو التحقيق القانوني إلى أنه في الأشهر التي تلت أحداث كوباني 2014، التقى كبار المسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الحاكم في قصر دولما بهجة في أوائل عام 2015 للإعلان عن بروتوكولات للمحادثات الكردية.

وبدأت المشكلات القانونية لصلاح الدين دميرطاش في 24 نوفمبر 2016، عندما اتُهم بصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهي جماعة مسلحة محظورة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ عام 1984، ولا يزال السياسي الكردي خلف القضبان على الرغم من عدة أوامر قضائية بالإفراج عنه، من قبل المحاكم التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، ويواجه عقوبة تصل إلى 142 عامًا في السجن.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22 ديسمبر تركيا إلى الإفراج الفوري عن دميرطاش وقالت إنه لا يوجد دليل يربط أفعال دميرطاش بالجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب، والتي تم الاستشهاد بها كأساس لاستمرار احتجازه.

وفي 1 فبراير، فتحت المحكمة الأوروبية العليا قضية جديدة تتعلق بالاعتقال الثاني لدميرطاش على خلفية احتجاجات كوباني المعنية، والتي جاءت أثناء وجود السياسي الكردي بالفعل في الحبس الاحتياطي.

وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من تركيا تقديم معلومات إضافية حول ظروف اعتقال دميرطاش، وما إذا كان ذلك بناءً على شك معقول ومبرر، وما إذا كانت مدة الاحتجاز معقولة، وفقًا لمحامي دميرطاش رمضان دمير.