انت الان تتابع خبر المسابقات: لا تأجيل لمباريات الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-24 | 17:40
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أكد رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية حيدر عوفي، الاربعاء، أنه لا تأجيل لمباريات الدوري الممتاز لأي أسباب كانت أو ذريعة.
وقالَ عوفي إن "استمرار المنافسات بانسيابية عالية يسهم بارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق، ويصب بمصلحة منتخبنا الوطني الذي تنتظره مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة ونهائيات أمم آسيا".
وأضافَ أن "لجنة المسابقات بادرت إلى السماح للأندية بزيادة عدد اللاعبين في الكشوفات من ٣٥ إلى ٤٠ لاعبا، في خطوة تمنح الملاكات التدريبية فرصة لتعويض الغيابات"، مشيراً الى أن "اللجنة تسعى جاهدة الى إكمال جدول المباريات بطريقة منظمة بعيدة عن الإرباك الذي يصيبها عند التأجيل والذي تكون سلبياته أكثر من ايجابياته".
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