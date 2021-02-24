الأعرجي يؤكد أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار

بغداد - ياسين صفوان - أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف.



وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، أقام ورشة عمل تخصصية بعنوان، ترسيم الحدود الجيوسياسية مع دول الجوار، برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وشارك في الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مستشارية الأمن القومي".

ونقل البيان عن الاعرجي تأكيده "أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار، وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف، وتهيئة المتطلبات القانونية والفنية اللازمة لهذا الأمر، مع التأكيد على تغليب المصلحة الوطنية في التفاوض مع دول الجوار".

وأضاف الأعرجي أنه "على المفاوض العراقي أن يتسلح ويستعين بكافة الوثائق والمستندات والأدلة والخرائط والقرائن والحقائق والتعامل الجاري والعادات المتبعة، وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تثبت أو تدعم وجود هذه الحقوق".